Луис Ортис сдал положительный допинг-тест перед боем с Деонтеем Уайлдером

Президент WBC Маурисио Сулейман утром 29 сентября сообщил в «твиттере», что допинг-тестЛуиса Ортиса, взятый перед боем с чемпионом мира WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, дал положительный результат на запрещённое вещество. Руководитель организации, однако, не уточнил, какое именно это вещество, равно как и не указал на то, как это повлияет на бой, запланированный на 4 ноября в Бруклине.



По информации BoxingScene, допинг-тест кубинца дал положительный результат на лозартан, препарат, который прописывают людям с высоким кровяным давлением, а также страдающим от нефропатии (заболевание почек).