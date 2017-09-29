Иван Редкач проведёт следующий бой 14 октября в Калифорнии

Украинский боксёр Иван Редкач (20-3-1, 16 KO), выступающий в категории лёгкого веса, проведёт свой следующий поединок против небитого американца Райнелла Уильямса (12-0, 6 KO), сообщает BoxingScene. Встреча этих боксёров запланирована на 14 октября в Карсоне (штат Калифорния, США), в андеркарде боя за титул чемпиона мира WBA в полулёгком весе между Абнером Маресом и Андресом Гутьерресом.



Для Редкача это будет первый бой после поражения от Арджениса Мендеса, с которым он встречался в мае текущего года.