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Иван Редкач проведёт следующий бой 14 октября в Калифорнии

29 сентября 2017, пятница. 10:50 Бокс/ММА

Украинский боксёр Иван Редкач (20-3-1, 16 KO), выступающий в категории лёгкого веса, проведёт свой следующий поединок против небитого американца Райнелла Уильямса (12-0, 6 KO), сообщает BoxingScene. Встреча этих боксёров запланирована на 14 октября в Карсоне (штат Калифорния, США), в андеркарде боя за титул чемпиона мира WBA в полулёгком весе между Абнером Маресом и Андресом Гутьерресом.

Для Редкача это будет первый бой после поражения от Арджениса Мендеса, с которым он встречался в мае текущего года.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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