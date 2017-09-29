Головкин и Альварес успешно прошли все допинг-тесты ВАДА

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин и Сауль Альварес успешно прошли допинг-тестирование ВАДА. Все пробы боксёров, как взятые перед их боем, состоявшимся 16 сентября в Лас-Вегасе, так и после него оказались чистыми, сообщает BoxingScene со ссылкой на WBC.



WBC совместно с ВАДА организовал программу под названием «чистый бокс», подразумевающую случайное допинг-тестирование боксёров, даже в тот период, когда у них не запланированы поединки. Боксёры, поединки которых санкционирует WBC, обязаны участвовать в этой программе, в противном случае будут исключены из рейтингов организации.