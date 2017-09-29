Максим Грабович сразится с Темирланом Шериповым на турнире M-1 Challenge 84

27 октября в Санкт-Петербурге состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в одном из поединков которого силами померятся два молодых талантливых полусредневеса – Максим Грабович ( 5-4) из клуба «Александр Невский ОЭМК» и Темирлан Шарипов (4-1), представляющий «Самбо-Питер» .



«Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо и бронзовый медалист чемпионата России по боевому самбо Темирлан Шарипов дебютировал в рейдже на турнире M-1 Challenge 79, когда он всего за два дня до боя вышел на замену против Данилы Приказы. Тот поединок был удостоен звания «бой вечера», а Темирлан совершил своеобразный апсет и победил своего более именитого оппонента. Темирлан сполна воспользовался предоставленной возможностью и теперь готов дальше развивать свой успех.

Противостояние «Самбо-Питер» и «Александр Невский ОЭМК» – это многолетнее соперничество топовых региональных сборных в боевом самбо и в смешанных единоборствах. И Максиму Грабовичу, и Темирлану Шарипову нужна только победа, и учитывая, что оба они удостаивались бонусов за «Лучший бой турнир», можно рассчитывать на настоящую битву, которая никого не оставит равнодушным», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.