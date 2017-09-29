Кузьмин: на осень в супертяжёлом дивизионе запланированы интересные бои

Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (11-0-0, 8 КО) надеется в ближайшем будущем включиться в борьбу с лучшими супертяжами мира. На конец ноября у Кузьмина запланирован бой, к которому он сейчас готовится в Лос-Анджелесе.



«В супертяжелом весе намечаются очень интересные бои и, конечно же, я с нетерпением жду момента, когда смогу включиться в борьбу с ведущими бойцами дивизиона. Надеюсь, что в следующем поединке меня ждет хорошая оппозиция и я смогу показать все, что мы нарабатываем в тренировочном лагере.



На мой взгляд, осенью нас ждут два очень любопытных противостояния — Джошуа — Пулев и Уайлдер — Ортис. И Пулев, и Ортис не случайно стали претендентами на чемпионские пояса и с характером у обоих полный порядок. Думаю, в этих поединках мы увидим настоящую борьбу с высокими ставками и просто в них никому не будет», — цитирует Кузьмина Allboxing.