Хопкинс: в реванше Альварес легко победит Головкина

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс настаивает на том, что в матче-реванше Сауль Альварес легко побьёт чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, первая его встреча с которым завершилась ничьей.



«Если провести анализ матчей-реваншей, то обычно в повторном бою один из парней легко побеждает. Альварес победит легко. Это не означает, что ему не нужно тренироваться так, как он тренировался перед первым боем. Но он показал, что Головкин уязвим… Просто задайтесь вопросом, соответствовало ли выступление Головкина вашим ожиданиям?» — цитирует Хопкинса BoxingScene.