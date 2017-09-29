100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хопкинс: в реванше Альварес легко победит Головкина

29 сентября 2017, пятница. 16:03 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс настаивает на том, что в матче-реванше Сауль Альварес легко побьёт чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, первая его встреча с которым завершилась ничьей.

«Если провести анализ матчей-реваншей, то обычно в повторном бою один из парней легко побеждает. Альварес победит легко. Это не означает, что ему не нужно тренироваться так, как он тренировался перед первым боем. Но он показал, что Головкин уязвим… Просто задайтесь вопросом, соответствовало ли выступление Головкина вашим ожиданиям?» — цитирует Хопкинса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Бернард Хопкинс Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
29 сентября 2017, пятница
16:03 Хопкинс: в реванше Альварес легко победит Головкина
14:32 Дэвид Хэй и Тони Беллью проведут матч-реванш 17 декабря в Лондоне
13:49 Кузьмин: на осень в супертяжёлом дивизионе запланированы интересные бои
12:38 Максим Грабович сразится с Темирланом Шериповым на турнире M-1 Challenge 84
11:27 Головкин и Альварес успешно прошли все допинг-тесты ВАДА
10:50 Иван Редкач проведёт следующий бой 14 октября в Калифорнии
09:52 Луис Ортис сдал положительный допинг-тест перед боем с Деонтеем Уайлдером
09:36 Тренер Макгрегора: Конор хотел сразиться с Малиньяджи по правилам ММА
00:46 Хирн: в 2018 году Джошуа встретится с победителем боя Уайлдер — Ортис
28 сентября 2017, четверг
23:51 Пулев: в случае победы над Джошуа половину гонорара отдам на благотворительность
22:56 Рамирес хочет встречи с Дигейлом или Юбэнком
21:40 Портер и Гранадос проведут поединок 4 ноября
20:41 Бой между Матиссе и Бронером может пройти 2 декабря
19:44 Биспинг: Кормье, я готов провести с тобой поединок
19:01 Поединок Оверим — Нганну состоится 2 декабря
17:23 Макгрегор отменил встречу с фанатами
16:57 Мейвезер-младший: я стал миллиардером, и это было легко
15:51 Кравцов: часть боксёров сборной освобождена от участия в чемпионате России
14:52 Экс-менеджер Ригондо: я бы не допустил боя Гильермо с Ломаченко
13:57 Андрей Лежнев сразится с Ильфатом Амировым на турнире M-1 Challenge 85
13:27 Бивол может получить статус полноценного чемпиона WBA до боя с Броадхерстом
12:17 Арум не знает, когда Пакьяо вернётся на ринг
10:56 Майорга: нокаутирую Сироткина за 30 секунд
10:42 Следующий бой Мигеля Котто запланирован на 2 декабря
09:30 Кургин: школа Емельяненко может дать возможность молодым ребятам стать как Фёдор
09:24 Ф. Емельяненко: книги писать я не планировал
00:14 Александр Емельяненко поблагодарил Рамзана Кадырова
27 сентября 2017, среда
23:17 Александр Емельяненко одержал победу в первом поединке после выхода из колонии
22:48 Эванс: не могу позволить себе уйти сейчас
22:00 Бой Головкина и Альвареса стал третьим в истории по выручке от продажи билетов
20:59 Монсон снялся в музыкальном клипе
20:02 Промоутер Ковалёва: Стивенсону уже 40, и мне неизвестно его будущее
19:00 Русская версия книги «Мистер Деньги: Флойд Мейвезер» доступна для покупки
18:52 Виктор Волков: выступление на ЧЕ среди юношей можно назвать успешным
18:00 Ф. Емельяненко: спортсмены не должны применять навыки, кроме случаев самообороны
17:11 Ф. Емельяненко: уже знаю, против кого проведу следующий бой
15:56 Шлеменко: подготовка к бою с Мусаси находится уже на финальной стадии
13:21 Промоутер Ковалёва: очень тяжело найти соперника для Сергея
12:36 Альварес: хочу, чтобы реванш с Головкиным был моим первым боем в 2018 году
11:10 Головкин стал лидером рейтинга P4P, Ковалёв — пятый
11:05 Деметриус Андраде вернётся на ринг 21 октября в Вероне
10:33 Роуч: на данный момент Кроуфорд — лучший боец P4P
09:36 Малиньяджи: я бы показал миру, чего стоит Макгрегор
09:25 Бетербиев: с нетерпением жду возможности наконец стать чемпионом
00:56 Команда Фьюри требует реванша с Паркером или боя с Брауном
Все новости RSS
Партнерский контент