Диллиан Уайт вызвал на бой Уайлдера

29 сентября стало известно, что претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Луис Ортис не сможет побороться за этот титул в связи с проваленным допинг-тестом. Теперь команда чемпиона, Деонтея Уайлдера, начала поиск соперника на 4 ноября, который согласился бы на бой с американцем.

Сообщается, что на данном этапе оппонентом Уайлдера с большой долей вероятности станет Бермейн Стиверн. Однако помешать этому бою вознамерился британский боксёр Диллиан Уайт. Посредством своей страницы в «Твиттере» он выразил готовность встретиться с Деонтеем, бросив ему вызов.

«Больше никаких оправданий, я займу место Ортиса, давай сделаем это», — написал Уайт.

Добавим, что Диллиан Уайт является третьим номером в рейтинге WBC. Предыдущий поединок он провёл в августе, нокаутировав Малкольма Танна.