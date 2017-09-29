В UFC подтвердили, что Нурмагомедов отказался от проведения боя в ноябре

Матчмейкер UFC Шон Селби заявил, что российский боец промоушена Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения провести бой с Тони Фергюсоном в ноябре на турнире UFC 217.

«Я просто хочу кое-что прояснить. Нурмагомедову был предложен бой в ноябре. Я был проинформирован, что Хабиб не сможет подготовиться к этой дате и, вероятно, не сможет выступить как минимум до декабря. Это оставляло Тони без соперника. Мы поддержали Фергюсона и предложили обратить внимание на Кевина Ли, который показывает отличные результаты в последнее время», — приводит слова Селби MMAJunkie.

Бой за титул временного чемпиона UFC между Тони Фергюсоном и Кевином Ли состоится 7 октября на турнире UFC 216.