Беллью: я завершу карьеру Хэя

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился ожиданиями от второго поединка с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем, который состоится 17 декабря.

«Я отнесусь к этому бою точно так, как и в первый раз. Я выиграю этот бой и завершу карьеру Дэвида Хэя, второе поражение от меня будет значить для него, что занавес опущен.

Теперь это уже не личное, просто бизнес, ещё один бой. Он прекрасно знает, как прошёл первый поединок, после пяти раундов я вёл с минимальным перевесом. Дэвид быстро стартует, но ещё быстрее устаёт. Теперь же он стал старше ещё на один год, его тело постарело, и он не может противостоять более молодому и свежему бойцу.

Это опасный бой, но я очень жду его. Хочу встретиться с Хэем в Лондоне на «O2 Арена», мне нравится это место», — цитирует Беллью BoxingScene.