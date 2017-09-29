Менеджер Уайлдера: Деонтей — самый избегаемый боксёр в мире

Джей Диас, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, полагает, что его клиент является, по всей видимости, самым опасным и избегаемым боксёром. По мнению Диаса, об этом свидетельствует тот факт, что за последние 16 месяцев три оппонента американца были пойманы на употреблении допинга.

«Мы чрезвычайно разочарованы и даже разозлены. Очевидно, Деонтей внушает страх оппонентам и является самым избегаемым соперником в мире. То, что три его последних соперника были пойманы на допинге, — какой-то абсурд. Мы за честный и чистый бокс, но очень разочаровывает, когда ты работаешь над тем, чтобы организовать большой бой, а эти ребята один за другим сдают положительные допинг-пробы», — цитирует Диаса BoxingScene.

Луис Ортис стал третьим соперником Уайлдера, который был пойман на допинге. Ранее та же участь постигла Александра Поветкина и Анджея Вавжика.