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Уайлдер: Ортис — чёртов лжец, который испугался боя со мной

30 сентября 2017, суббота. 00:20 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал срыв его боя с Луисом Ортисом. 29 сентятря стало известно, что в допинг-пробе последнего было обнаружено запрещённое вещество, которое по словам кубинца содержалось в препарате от повышенного артериального давления.

«Ты сидишь там у себя и несёшь чёртову ложь, рассказывая о таблетках от повышенного давления. В первую очередь, ты должен был об этом уведомить ВАДА и если это так серьёзно, почему ты не сказал им об этом? Почему ты делал большой секрет из своего давления? Когда у тебя завершили забор допинг-пробу, тебе дали специальную форму, и у тебя была возможность внести данные о том, что ты принимаешь. Почему ты этого не сделал? потому что все вы чёртовы лжецы, которые боятся.

Все вы должны бояться меня, потому что я дьявол этой весовой категории. Тебе нужно было быть осторожным с тем, что ты делаешь. Ведь люди смотрят и следят за тобой. Ты сделал столько дерьма, просто ты не хотел со мной драться", — цитирует американца BoxingScene.

Луис Ортис сдал положительный допинг-тест перед боем с Деонтеем Уайлдером
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
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