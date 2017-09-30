Нурмагомедов тренируется с отцом и дядей

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов тренируется с семьёй — с отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым, и дядей, Нурмагомедом Нурмагомедовым. Об этом российский спортсмен сообщил в своём «инстаграме».



«С утра потренировались с отцом и с дядей. Короче, зарубились с отцом, не в стойке, а в борьбе. В стойке он лучше», — написал Нурмагомедов.



Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт в декабре 2017 года. 29 сентября стало известно, что россиянин отказался от проведения боя с Тони Фергюсоном на турнире UFC 217.