Джошуа стал боксёром года в Великобритании

Энтони Джошуа стал боксёром года на церемонии вручения наград British Boxing Board of Control в Лондоне, сообщает Eurosport. Чемпион IBF и WBA в супертяжёлом весе за последние 12 месяцев сумел завоевать два чемпионских пояса — сначала титул IBF в бою с Эриком Молиной, а затем и WBA в противостоянии с Владимиром Кличко.



Оппонентами Джошуа в споре за самую престижную боксёрскую награду в Великобритании были Тони Белью, Джордж Гроувс, Терри Флэнаган, Ли Селби и Кэл Яфаи. Тренером года стал наставник Джошуа Роб Маккракен, а боем года стал поединок Джошуа и Кличко.