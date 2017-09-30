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Волков в марте планирует провести претендентский бой

30 сентября 2017, суббота. 18:37 Бокс/ММА

Российский Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков прокомментировал предыдущее выступление, состоявшееся 2 сентября в Нидерландах, а также поделился планами на будущее.

«Бой со Штруве оказался таким, как и ожидал. В первом раунде присматривался, смотрел, как работает соперник. В остальных двух раундах делал что хотел, взрывался. Согласно плану пытался нанести максимальный урон. Были сомнения относительно работы в партере, но, к счастью, даже внизу чувствовал себя комфортно.

Планы? Скорее всего, в марте буду драться. Думали организовать бой в декабре, встретиться с Оверемом, но не договорились. Так что поединок будет в марте, и, скорее всего, он будет претендентским. По сопернику можно будет ориентироваться после того, как пройдут большие бои в UFC. Драться будут Оверем, Хант, Нганну, так что будем ориентироваться так», — сказал Волков в интервью YouTube-каналу FightSpace.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
UFC Александр Волков - ММА
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