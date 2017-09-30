Хопкинс: в новом поединке Головкин будет биться в стену, а Альварес перелезет её

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс оценил шансы в возможном матче-реванше между Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным. Их первая встреча завершилась вничью.



«Могу сказать одно — когда сравниваешь двух бойцов, одному из которых 25 лет, а другому — 35, то понятно, кто из них будет прогрессировать. Один из них будет биться в стену, а другой перелезет через неё. Если они встретятся вновь, победа Канело будет выглядеть лёгкой и убедительной. Это развеет все сомнения.



Если снова окажусь в тренировочном лагере Альвареса, то скажу ему: „Канело, пожалуйста, бей в корпус на протяжении первых пяти раундов“. Нужно наносить удары в корпус, чтобы в итоге добраться до головы», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.