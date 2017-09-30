Промоутер Уайлдера напомнил Уайту про проваленный им в 2012 году допинг-тест

Промоутер Деонтея Уайлдера Лу Дибелла отреагировал на комментарий Диллиана Уайта после положительной допинг-пробы Луиса Ортиса, который должен был стать соперником Уайлдера в поединке за пояс WBC. После положительной пробы Уайт незамедлительно выразил желание занять место Ортиса.



«Больше ты от меня не уйдёшь, Деонтей. Я займу место Ортиса. Соглашайся на поединок, поддельный чемпион», — написал Уайт в «твиттере».



Дибелла в ответ разместил в своём «твиттере» ссылку на допинговую историю самого Уайта, который в 2012-м был отстранён от соревнований на два года.

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