Макгрегор: бой с Хабибом в России — это круто, но мне нужны гарантии

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор поделился мыслями относительно возможного поединка с Хабибом Нурмагомедовым. По словам ирландца, он готов встретиться с ним в России, но ему нужны гарантии, что россиянин не провалит взвешивание.

«Это реальный вариант. Бой с ним в России — это круто. Это большое событие станет сумасшествием. Посмотрим, мне нужно видеть, что он справляется с весом. Не может быть и речи о том, что я приеду в Россию, а он провалит взвешивание. Мне нужны гарантии», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.