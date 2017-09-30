Уайт: Уайлдер — трус

Британский боксёр Диллиан Уайт назвал чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера трусом. Уайт давно пытается заполучить бой с американцем, однако тот не проявляет заинтересованности в подобном поединке.

«Уайлдер — трус. Он хотел поединка с Ортисом, потому что тот уже стар и не проводил боёв достаточно давно. Это единственная причина, по которой он стремится к бою с Ортисом. Он не хочет драться с молодыми соперниками, которые идут за его титулом», — цитирует Уайта Boxingnewsresults.

В очередной раз Диллиан Уайт вызвал на бой Уайлдера после того, как допинг-проба Ортиса оказалась положительной и встреча американца с кубинцем оказалась под угрозой срыва. Тем не менее команда Деонтея дала понять Уайту, что он может не рассчитывать на титульный бой.

Промоутер Уайлдера напомнил Уайту про проваленный им в 2012 году допинг-тест