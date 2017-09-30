Макгрегор: в реванше я бы победил Мейвезера

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор вспомнил о поединке с Флойдом Мейвезером, в котором он уступил сопернику техническим нокаутом. Ирландец полагает, что после уроков, извлечённых из первой встречи, ему было бы по силам одолеть Мейвезера во втором бою.

«Я знаю, что если проведу с ним ещё один бой по правилам бокса, я смогу его победить. Я чувствую это. Я видел, как он полностью изменил подход, он работал совершенно иначе. Флойд не мог предугадать, как я буду действовать.

С теми уроками, которые я извлёк из первого боя, я бы мог выиграть во втором поединке с ним. Но я не буду снова его вызывать», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.