Гловацки нокаутировал Бруцезе

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Кшиштоф Гловацки (28-1, 18 КО) одержал победу над Дамианом Бруцеззе (18-4, 6 КО) на вечере бокса в Риге.

Поляк выступил в андеркарде четвертьфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии между Майрисом Бриедисом и Майком Пересом.

Бой для Гловацки сложился, ожидаемо, легко. Поляк доминировал на протяжении всей встречи, дважды отправив оппонента в нокдаун. Окончательно сломить сопротивление соперника ему удалось в пятом раунде, рефери зафиксировал победу техническим нокаутом.

Этот успех для экс-чемпиона стал уже вторым кряду после поражения от Александра Усика, в бою с которым он и потерял чемпионский титул.