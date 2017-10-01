Роман Гонсалес продолжит карьеру и попытается получить титульный бой

9 сентября бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе Роман Гонсалес потерпел тяжёлое поражение от Срисакета Рунгвисаи, упустив возможность взять реванш и отвоевать титул по версии WBC.



После этого никарагуанец взял паузу на раздумья, чтобы определиться с дальнейшими карьерными планами. Теперь же он заявил, что намерен побороться за титул чемпиона ещё раз.



«Я бы с радостью провёл бой за титул по версии WBA, и эта та возможность, которую мы ищем. Мы уже начали переговоры об этом. Я хочу завоевать пояс по другой версии, после чего попробовать провести объединительный поединок. Жаль, что я уступил Рунгвисаи, в противном случае я бы встретился с чемпионом по версии WBO Иноуэ», — цитирует Гонсалеса BoxingScene.



Добавим, что действующим чемпионом мира по версии WBA в этом весе является Халид Яфаи.