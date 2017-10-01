Адамек проведёт следующий бой 18 ноября

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний Томаш Адамек (51-5, 30 КО) принял решение провести ещё один поединок. 18 ноября поляк встретится с Фредом Касси (18-6-1, 10 КО), событие пройдёт в рамках вечера бокса в Ченстохове, сообщает BoxingScene.

Для Адамека это будет второй бой в 2017 году, в июне он по очкам победил Соломона Омоно (24-4-2, 21 КО).

Что касается Касси, то он не знает вкуса побед с 2013 года. В его послужном списке значатся поединки с Крисом Арреолой, Домиником Бризилом, Хьюи Фьюри и Джареллом Миллером. Для Касси бой с Адамеком станет первым с августа минувшего года.