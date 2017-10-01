Макгрегор предложил Малиньяджи бой по правилам UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор прокомментировал недавние заявления бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи, который в очередной раз высказал желание сразится с ирландцем.

«Я с радостью приму вызов Поли, но в октагоне. Он говорит много дерьма. Я знаю, что он хочет денег и ищет бой. Он говорит мне „неси свои яйца сюда“, „сделай то, сделай это“. Пускай он несёт свои яйца и подерётся со мной в настоящем бою», — цитирует Макгрегора BoxingScene.

Поли Малиньяджи намеревался подготовить Конора Макгрегора к бою с Флойдом Мейвезером, однако со скандалом покинул тренировочный лагерь ирландца.