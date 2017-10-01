Диллиан Уайт может встретится с Бризилом

Британский боксёр Диллиан Уайт может провести поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Домиником Бризилом. Над организацией этого поединка работает промоутер Уайта — Эдди Хирн.

«Это было бы очень хорошо для супертяжёлого веса. Это то, чего мы хотим. Мы хотим получить бой с Бризилом. Мы общались со многими, в том числе с Лукасом Брауном и Робертом Хелениусом, но по тем или иным причинам мы не смогли договориться. Никто не хочет драться с Диллианом, но я надеюсь, мы завершим сделку с Бризилом», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Доминик Бризил должен провести поединок 4 ноября с Бермейном Стиверном, однако проваленный допинг-тест Ортиса, вероятно, позволит Стиверну оспорить титул по версии WBC с Деонтеем Уайлдером, что оставит Бризила не у дел.

Предположительно бой между Уайтом и Бризилом может пройти 28 октября в андеркарте боя Джошуа — Пулев.