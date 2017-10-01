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Хантер: Мейвезер заслуженно побил рекорд Марчиано

1 октября 2017, воскресенье. 12:57 Бокс/ММА

Известный тренер Вирджил Хантер, работавший в том числе с недавно завершившим карьеру Андре
Уордом, уверен, что Флойд Мейвезер заслуженно побил рекорд легендарного Рокки Марчиано. На
счету Марсиано 49 побед в 49 поединках, а у Мейвезера — 50 в 50, из которых 26 завершились
нокаутом. В 50-м бою, который, как предполагается, стал для Мейвезера последним, он победил
бойца MMA Конора Макгрегора, дебютировавшего на боксёрском ринге. В связи со статусом
Макгрегора некоторые критики полагают, что эта победа Мейвезера не должна учитываться в
общей статистике.

«Если он побил рекорд, то он его побил. Почему тут должны быть какие-то исключения и пояснения? К тому же нельзя говорить, что Конор не боксёр. Он занимался любительским боксом до того, как перешёл в MMA. Очевидно, что он умеет боксировать. Это не просто какой-то парень с улицы, который впервые вышел на ринг.

К тому же если так хочется подвергать сомнению 50 побед Мейвезера, то нужно быть справедливыми во всём и посмотреть, с кого начинался стрик из 49 побед Рокки. Сравните, с кем он дрался. Разве можно сказать, что его первые соперники были более сильными, чем Конор Макгрегор? Когда у него было 35 побед, он три раза подряд дрался с соперниками, у которых поражений было больше, чем побед», — приводит слова Хантера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Андре Уорд Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
1 октября 2017, воскресенье
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