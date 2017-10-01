Хантер: Мейвезер заслуженно побил рекорд Марчиано

Известный тренер Вирджил Хантер, работавший в том числе с недавно завершившим карьеру Андре

Уордом, уверен, что Флойд Мейвезер заслуженно побил рекорд легендарного Рокки Марчиано. На

счету Марсиано 49 побед в 49 поединках, а у Мейвезера — 50 в 50, из которых 26 завершились

нокаутом. В 50-м бою, который, как предполагается, стал для Мейвезера последним, он победил

бойца MMA Конора Макгрегора, дебютировавшего на боксёрском ринге. В связи со статусом

Макгрегора некоторые критики полагают, что эта победа Мейвезера не должна учитываться в

общей статистике.



«Если он побил рекорд, то он его побил. Почему тут должны быть какие-то исключения и пояснения? К тому же нельзя говорить, что Конор не боксёр. Он занимался любительским боксом до того, как перешёл в MMA. Очевидно, что он умеет боксировать. Это не просто какой-то парень с улицы, который впервые вышел на ринг.



К тому же если так хочется подвергать сомнению 50 побед Мейвезера, то нужно быть справедливыми во всём и посмотреть, с кого начинался стрик из 49 побед Рокки. Сравните, с кем он дрался. Разве можно сказать, что его первые соперники были более сильными, чем Конор Макгрегор? Когда у него было 35 побед, он три раза подряд дрался с соперниками, у которых поражений было больше, чем побед», — приводит слова Хантера BoxingScene.