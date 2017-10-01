Гассиев: люди ошибаются, предрекая лёгкую победу Усика над Бриедисом

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился впечатлениями от четвертьфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии между Майрисом Бриедисом и Майком Пересом, в котором латвиец одержал убедительную победу единогласным решением судей.

«С большим интересом смотрел бой между Майрисом Бриедисом и Майком Пересом. Да, бой не закончился досрочно, из-за чего многие любители спорта могут посчитать его не интересным, но это не так. Скажу сначала несколько слов о проигравшем: Перес показал себя отлично. Вопреки большинству прогнозов, спустившись в первый тяжёлый вес, он не потерял в выносливости, не потерял силы, был быстрым и активным на протяжении всего боя. Несмотря на то что он проиграл, сейчас уже факт, что в нашем весе появился новый опасный боец и наверняка уже в ближайшее время он станет обязательным претендентом на титул.

Что касается Бриедиса, то он в очередной раз показал себя мастером очень высокого уровня. Показал, что может подстроиться под любой стиль соперника, под любую ситуацию на ринге. Он показал, что готов к любому тактическому варианту боя, который только предлагал Перес. Более того, он сам всё время предлагал что-то, к чему не был готов Перес. Думаю, что апперкоты Бриедиса и умение «грязно» работать в клинче, стали неприятным сюрпризом для Переса.

Решение судей абсолютно справедливое. Бриедис показал себя настоящим универсальным бойцом, который умеет на ринге абсолютно всё и делает это на очень высоком уровне. Его бой с Усиком будет очень интересным и те, кто предрекают лёгкую победу Александра, уверен, ошибаются. Лично я не сомневаюсь, что бой между ними будет очень интересным. Жду с нетерпением!" — написал Гассиев на своей официальной странице в «Инстаграме».