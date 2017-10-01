Хэй: отдаю Беллью должное, что он хочет вновь ступить в клетку ко льву

Дэвид Хэй поделился ожиданиями от поединка с Тони Беллью, который пройдёт 17 декабря на O2 Arena в Лондоне. Хэй и Бэллью впервые встретились в марте этого года, и Тони одержал неожиданную победу в 11-м раунде. На концовке того поединка сказалась полученная Хэем травма ахилла — он фактически заканчивал бой на одной ноге.



«4 марта всё пошло не по плану. Непредсказуемость спорта явила себя в самой жестокой форме. Конечно, соперник бился изо всех сил и отлично проявил себя в начале поединка, выдержав мой напор. Отдаю ему должное, что он хочет вновь ступить в клетку ко льву и пройти через всё это. Но в нашем первом бою ему во многом повезло. Поверьте, дважды в эту лотерею ему не выиграть. Я тренировался каждый день на протяжении полугода и уже сейчас чувствую себя лучше готовым и более сильным, чем непосредственно перед нашей первой встречей! 17 декабря я перепишу концовку истории Хэя и Беллью», — цитирует Хэя BoxingScene.

Уайлдер: надеюсь, Хэй в этот раз не получит травму и победит Беллью