Макдональд: Лоулер был на стероидах во время нашего поединка

Бывший боец UFC Рори Макдональд объяснил, на чём основаны его обвинения в адрес Робби Лоулера о применении запрещённых препаратов. Макдональд подчеркнул, что Лоулер совершенно не замедлялся после ударов и очень быстро восстанавливался после полученного урона.



«Он совершенно не останавливался и не замедлялся. Я нанёс ему урон, но его темп ни капли не упал, он не потерял мощь и выносливость. Он быстро восстанавливался после ударов, и это вызвало у меня подозрения. Да, он настоящий боец, и после ударов он становится только злее. Однако я всё равно уверен, что он что-то употреблял перед боем. Но я не собираюсь плакать по этому поводу. Если вы спросите, употреблял ли Робби Лоулер стероиды, то я отвечу, что да. И я уверен, что он сидел на чём-то во время нашего боя», — цитирует MMAFighting Макдональда.