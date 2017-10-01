Дэнни Гарсия: Альварес легко победит Головкина в реванше

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (33-1, 19 КО) поделился мнением о бое Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. По мнению Гарсии, в возможном реванше Сауль Альварес должен одержать уверенную победу, сделав соответствующие выводы по итогам первого поединка.



«Думаю, Сауль Альварес легко победит Геннадия Головкина в реванше. В первом бою он не привык к новой для себя весовой категории. Думаю, он пересмотрит запись боя, сделает правильные выводы и без проблем выиграет реванш», — цитирует Дэнни Гарсию Boxingnews24.