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Дэнни Гарсия: Альварес легко победит Головкина в реванше

1 октября 2017, воскресенье. 22:57 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (33-1, 19 КО) поделился мнением о бое Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. По мнению Гарсии, в возможном реванше Сауль Альварес должен одержать уверенную победу, сделав соответствующие выводы по итогам первого поединка.

«Думаю, Сауль Альварес легко победит Геннадия Головкина в реванше. В первом бою он не привык к новой для себя весовой категории. Думаю, он пересмотрит запись боя, сделает правильные выводы и без проблем выиграет реванш», — цитирует Дэнни Гарсию Boxingnews24.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
1 октября 2017, воскресенье
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