Макгрегор: рефери рано остановил мой бой с Мейвезером

Конор Макгрегор в очередной раз подверг критике рефери Роберта Бёрда, судившего его поединок с Флойдом Мейвезером. По словам Макгрегора, он почти отправил соперника в нокдаун за раунд до остановки боя. Поединок завершился в десятом раунде техническим нокаутом — судьи остановили бой и присудили победу Мейвезеру.



«Когда мы стояли с Флойдом лицом к лицу и рефери объяснял правила, он смотрел только на меня. Мне хотелось сказать ему: «Этот парень тоже будет драться, друг». Каждый раз, когда мы вступали в клинч, Бёрд оттаскивал меня. В бою были неравные условия.



Он рано остановил бой. Зачем это делать, если не было даже нокдауна? Судья был настроен против меня. Я почти вырубил Флойда за раунд до остановки боя. Он пропустил удар в корпус. При первых признаках проблем у Мейвезера судья остановил бой», — цитирует MMA Fighting Макгрегора.