Один из волонтёров боксёрского зала Мейвезера подозревается в убийстве коллеги

Конфликт между двумя волонтёрами, работавшими в зале Mayweather Boxing Club, владельцем которого является Флойд Мейвезер-младший, привёл к убийству.

Полиция Лас-Вегаса обвинила Абдула Мусавира Мохаммеда, также известного как Карлто Бернетта, в убийстве Бальди Рэндалла Смита. Согласно отчёту Смит был расстрелян ещё 25 августа в апартаментах (или рядом с ними) Мохаммеда в Лас-Вегасе. Его тело было спрятано в кустах под камнями в пустыне Калифорнии.

Согласно информации Review Journal 25 августа в 1:30 ночи в полицию поступили звонки с сообщениями о выстрелах рядом с квартирой Мохаммеда. Один из звонящих сообщил об участии в перестрелке двух человек. Полиция прибыла на место преступления, однако не обнаружила ничего подозрительного.



31 августа полицейские вновь прибыли по указанному адресу, чтобы найти возможные улики, и заметили, что крыльцо было недавно вымыто с моющими средствами. Распечатка телефонных звонков указывала на то, что Смит и Мохаммед созванивались незадолго до поступивших в полицию звонков сообщениями о стрельбе. Впоследствии Мохаммед признался, что видел Смита в последний раз 25 августа в своей квартире.