Чавес-старший: в бою с Альваресом Головкин не был самим собой

Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес-старший считает, что в бою с Саулем Альваресом чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/.IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин не был похож на себя прежнего. Встреча этих боксёров состоялась 16 сентября в Лас-Вегасе и завершилась ничьей.

«У Альвареса был мексиканский стиль в этом бою, потому что он переставал двигаться, когда это было необходимо, чтобы встать и сражаться, а также идти в размен ударами с Головкиным.

Я смотрел на Головкина и не видел у него той силы и скорости, какие видел в прошлых боях. Куда делся мексиканский стиль?» — цитирует Чавеса BoxingScene.