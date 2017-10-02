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Маркес и Арсе считают, что Головкин победил Альвареса

2 октября 2017, понедельник. 11:46 Бокс/ММА

Бывшие чемпионы мира из Мексики Хуан Мануэль Маркес и Хорхе Арсе считают, что их соотечественник проиграл бой чемпиону мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадию Головкину. Встреча этих боксёров состоялась 16 сентября в Лас-Вегасе и завершилась ничьей.

«У Альвареса была хорошая защита, очень активная. Пару раундов были близкими и могли быть засчитаны в пользу любого из боксёров. Но для меня победителем был Головкин», — рассказал Маркес, слова которого приводит BoxingScene.

Арсе в свою очередь отметил: «Я не увидел ничьей. Я чувствовал, что Головкина ограбили. В конце концов, всё дело в бизнесе».

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес Хорхе Арсе Хуан Мануэль Маркес
Новости. Бокс/ММА
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