Маркес и Арсе считают, что Головкин победил Альвареса

Бывшие чемпионы мира из Мексики Хуан Мануэль Маркес и Хорхе Арсе считают, что их соотечественник проиграл бой чемпиону мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадию Головкину. Встреча этих боксёров состоялась 16 сентября в Лас-Вегасе и завершилась ничьей.

«У Альвареса была хорошая защита, очень активная. Пару раундов были близкими и могли быть засчитаны в пользу любого из боксёров. Но для меня победителем был Головкин», — рассказал Маркес, слова которого приводит BoxingScene.

Арсе в свою очередь отметил: «Я не увидел ничьей. Я чувствовал, что Головкина ограбили. В конце концов, всё дело в бизнесе».