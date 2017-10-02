Сборная России примет участие в чемпионате мира по ММА—2017

Сборная России по ММА примет участие в пятом по счёту чемпионате мира, который пройдёт 6-7 октября в Астане. Заявки на участие подали команды 30 стран. В прошлом году наши бойцы завоевали золото во всех весовых категориях. В этом году российскую команду представят первые номера сборной, победители национального чемпионата, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Состав сборной России на ЧМ-2017 по ММА:

(категория до 56,7 кг) Магомед Даитбегов

(до 61,2) Гаджимурад Заваев

(до 65,8) Абдулмуталип Гайирбегов

(до 70,3) Али Абдулхаликов

(до 77,1)Шамиль Мусаев

(до 84) Шахрудинов Магомед

(до 93) Муслим Магомедов

(свыше 93) Анатолий Малыхин.