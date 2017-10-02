Бой Свонсон — Ортега пройдёт 9 декабря в Кресно

Американский боец смешанных единоборств Каб Свонсон сообщил в своём «инстаграме», что проведёт следующий бой против Брайана Ортеги 9 декабря в рамках турнира UFC Fight Night в Кресно (США).



26-летний Ортега пока не знает поражений в своей карьере в UFC, на его счету 13 боёв и 12 побед, результаты боя с Майком де ла Торре были аннулированы Атлетической комиссией. Свонсон провёл 32 боя, в которых 25 раз праздновал победу. Последний бой 33-летний американец провёл против россиянина Артёма Лобова, победив того единогласным решением судей.