WBC санкционировал реванш Головкина и Альвареса

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация санкционировала реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Ожидается, что бой состоится 5 мая 2018 года.

«Сегодня WBC санкционировал второй бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Бой, который хочет увидеть весь мир, которого хотят боксеры. Об этом решении мы объявили публично. Геннадий ждал два года выхода на большую сцену, это случилось 16 сентября в бою с Канело. Он вышел на ринг с зелёным поясом и защищал его в одном из лучших боев, который мы видели за последние годы. Этот бой напомнил мне такие поединки, как Асума Нельсон — Джефф Фенч, Майкл Спринкс — Ларри Холмс, Костя Цзю — Хулио Сесар Чавес или Заб Джуда, Эрик Моралес — Марко Баррера или Мэнни Пакьяо, Юрий Арбачаков — Муангчай Киттикейзем, бой итальянского героя Нино Бенвенути против Карлоса Монсона, Карлоса Сарате — против Альфонсо Саморы и бои других чемпионов прошлого, все эти великие моменты истории WBC», — цитирует Сулеймана Sports.kz.