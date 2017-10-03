До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массовой стрельбы в Лас-Вегасе

3 октября 2017, вторник. 02:05 Бокс/ММА

Руководство UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массового расстрела в Лас-Вегасе. По меньшей мере 58 человек были застрелены, ещё 515 граждан получили ранения разной степени тяжести после того, как боевик Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям на музыкальном фестивале возле отеля Mandalay Bay.

«Сейчас мы сосредоточены на поддержке общественности и тех, кто пострадал в результате событий воскресного вечера. Поединки UFC 216 в субботу, 7 октября, на T-Mobile Arena пройдут по расписанию и будут посвящены всему городу», — приводит текст официального заявления организации Mirror.

Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
3 октября 2017, вторник
02:05 UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массовой стрельбы в Лас-Вегасе
00:49 Кевин Ли: надеюсь, Фергюсон не сдастся и бой продлится пять раундов
2 октября 2017, понедельник
23:41 Рио Фердинанд: не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала
22:42 WBC санкционировал реванш Головкина и Альвареса
21:30 Вердум: уверен, что остановлю Деррика Льюиса
19:55 Бой Свонсон — Ортега пройдёт 9 декабря в Кресно
18:15 Фергюсон: Ли психологически слаб
17:15 Промоутер Головкина не исключает реванша с Альваресом за пределами Невады
16:01 Сборная России примет участие в чемпионате мира по ММА—2017
15:53 M-1: Кухалашвили заменит Зайца в поединке со Штефаном Пютцем
15:09 Беллью считает, что побил бы Джозефа Паркера
14:05 Гловацкий назвал Усика фаворитом в бою с Бриедисом
13:05 Холифилд: укусив меня, Тайсон показал свой страх, он хотел выйти из боя
11:46 Маркес и Арсе считают, что Головкин победил Альвареса
10:55 Антон Вязигин сразится с Филипом Де Фрисом на турнире M-1 Challenge 84
10:23 Чавес-старший: в бою с Альваресом Головкин не был самим собой
09:59 Один из волонтёров боксёрского зала Мейвезера подозревается в убийстве коллеги
00:54 Макгрегор: рефери рано остановил мой бой с Мейвезером
1 октября 2017, воскресенье
23:56 Кормье: мне сложно ответить на вопрос о правомочности моего титула
22:57 Дэнни Гарсия: Альварес легко победит Головкина в реванше
22:07 Кенни Портер: Головкин выиграл бой с Альваресом
20:44 Беллью: я был близок к бою с Уордом, но он требовал слишком многого
19:52 Бой Альвареса и Стивенсона может пройти в январе 2018 года
19:00 Макдональд: Лоулер был на стероидах во время нашего поединка
17:54 Хэй: отдаю Беллью должное, что он хочет вновь ступить в клетку ко льву
17:30 Вердум проведёт встречу с представителями ЛГБТ-сообщества
16:45 Макгрегор: такое чувство, что Фергюсон и Нурмагомедов играют в трусливых цыплят
15:58 Коркоран может стать соперником Хорна в ноябре вместо Пакьяо
14:17 Уайлдер: надеюсь, Хэй в этот раз не получит травму и победит Беллью
12:57 Гассиев: люди ошибаются, предрекая лёгкую победу Усика над Бриедисом
12:57 Хантер: Мейвезер заслуженно побил рекорд Марчиано
11:14 Диллиан Уайт может встретится с Бризилом
10:44 Бриедис: перед боем с Усиком нужно сделать много работы
10:35 Макгрегор предложил Малиньяджи бой по правилам MMA
10:20 Адамек проведёт следующий бой 18 ноября
09:55 Роман Гонсалес продолжит карьеру и попытается получить титульный бой
01:23 Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии
00:12 Гловацки нокаутировал Бруцезе
30 сентября 2017, суббота
23:57 Макгрегор: в реванше я бы победил Мейвезера
23:39 Уайт: Уайлдер — трус
22:34 Гендлин: Ковалёв не будет слушать ни одного тренера
21:46 Промоутер Паркера: Джозеф может провести бой с победителем пары Беллью — Хэй
21:35 Чизора легко победил Филиповича
20:19 Макгрегор: бой с Хабибом в России — это круто, но мне нужны гарантии
19:41 Тренер Уорда: бой со Стивенсоном не принёс бы Андре денег
Все новости RSS
Партнерский контент