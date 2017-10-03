UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массовой стрельбы в Лас-Вегасе

Руководство UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массового расстрела в Лас-Вегасе. По меньшей мере 58 человек были застрелены, ещё 515 граждан получили ранения разной степени тяжести после того, как боевик Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям на музыкальном фестивале возле отеля Mandalay Bay.



«Сейчас мы сосредоточены на поддержке общественности и тех, кто пострадал в результате событий воскресного вечера. Поединки UFC 216 в субботу, 7 октября, на T-Mobile Arena пройдут по расписанию и будут посвящены всему городу», — приводит текст официального заявления организации Mirror.