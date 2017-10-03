Джордж Форман вызвал на бой Стивена Сигала

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 68-летний Джордж Форман бросил вызов известному голливудскому актёру Стивену Сигалу, который также является мастером боевых искусств. В конце апреля 2016 года Сигал получил российское гражданство.



«Стивен Сигал, я бросаю тебе вызов, давай сразимся один на один. Я буду использовать бокс, а ты можешь пользоваться любыми своими навыками. Десять раундов в Вегасе, — написал Форман в своём микроблоге, добавив позже. — Никакого оружия. Только рукопашный бой».

Сообщение доступно в официальном «твиттере» Формана.