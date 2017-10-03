Следующим соперником Джозефа Паркера может стать Лукас Браун

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер может провести следующий поединок в декабре или феврале против австралийца Лукаса Брауна (25-0-0, 22 КО). Об этом рассказал промоутер новозеландца Дэвид Хиггинс.



«Боб Арум говорил о возможности проведения боя в США в феврале. Кроме того, с нами связывались представители Брауна. Бой с ним имело бы смысл организовать в декабре в Окленде, поскольку в Новой Зеландии у Паркера больше поклонников, чем у Брауна в Австралии», — отметил Хиггинс в интервью RadioLIVE на Newshub.