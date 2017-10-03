Поединок Усик — Бриедис может состояться 20 января

Стала известна возможная дата проведения полуфинального поединка турнира WBSS между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. По информации латвийского интернет-издания Leta, встречу этих боксёров планируется организовать 20 января.



Несмотря на то что бой между Усиком и Бриедисом изначально планировалось провести в Берлине, не исключено, что он будет перенесён в Ригу. Организаторы турнира остались впечатлены атмосферой в Риге во время недавнего четвертьфинального боя между Бриедисом и Майком Пересом, в котором латвиец одержал победу.