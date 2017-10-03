Рунгвисаи: Гонсалесу не следует завершать карьеру

9 сентября чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Срисакет Рунгвисаи отстоял титул, нокаутировав Романа Гонсалеса. После того поражения последний не исключал завершения карьеры. Рунгвисаи поделился мнением по этому поводу, отметив, что никарагуанец по-прежнему остаётся одним из лучших боксёров P4P.

«Я думаю, что Гонсале всё ещё в лидерах P4P. Думаю, он должен вернуться и драться. У него всё ещё есть порох. Я бы хотел с ним встретиться ещё раз, и я снова одержу победу», — приводит слова Рунгвисаи BoxingScene.

Сам Гонсалес недавно выступил с заявлением о том, что планирует завоевать титул по версии WBA.

Роман Гонсалес продолжит карьеру и попытается получить титульный бой