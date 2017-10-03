Уайлдер: Х. Фьюри победил в бою с Паркером

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от недавнего титульного боя между обладателем пояса по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри.

«Этот бой был отстой. Что касается победителя, то я увидел победу Фьюри, я не согласен с решением судей. Паркер не доносил до Фьюри таких точных ударов, какие наносил Хьюи. Я не считал, но я говорю о том, что увидел.

Я бы отдал бой Фьюри. Мне кажется, нам следует быть осторожными с тем, что мы говорим. Потому что потом нас могут преследовать. Мне кажется, что семья Фьюри преследуемая, надеюсь, эта ситуация разрешится", — приводит слова американца Boxingtalk.

Встреча между Фьюри и Паркером состоялась 23 сентября, победу в нём решением большинства судей одержал новозеландец.