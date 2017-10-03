Павлик: нынешние средневесы не такие большие, как в моё время

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC в среднем весе Келли Павлик раскритиковал нынешнее состояние дивизиона, отметив, что в нём очень мало настоящих средневесов.

«Головкин и Альварес не встречали тех парней, которые были в моё время. Большинство из них были гораздо крупнее. Не хочу приуменьшать ничьих заслуг, но сейчас в среднем весе боксируют полусредневесы и ребята второго полусреднего веса. Габариты Головкина нормальны для нашего дивизиона, и не его вина, что таких боксёров сейчас мало», — цитирует Павлика BoxingScene.

Рост самого Павлика, боксировавшего в категории до 72,6 кг — 189 см. В лучшие годы он проводил бои с Джермейном Тэйлором, Бернардом Хопкинсом, Серхио Мартинесом и Эдисоном Мирандой. В последний раз он выступал в 2012 году.