Дигейл проведёт бой в декабре

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Джеймс Дигейл намерен провести следующий поединок в декабре, об этом он написал на своей странице в «Твиттере». По словам британца, детали станут известны в ближайшие две недели.

Кроме того, Дигейл написал, что рассчитывает оспорить титул по версии WBC, которым обладает Давид Бенавьедес, в следующем году.

Предыдущий раз боксёр появлялся в ринге в январе этого года. В объединительном бою с чемпионом по версии WBC Баду Джеком была зафиксирована ничья.