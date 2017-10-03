Баррера рассказал, почему отказался от боя с Ковалёвым

Обладатель пояса по версии WBC Silver в полутяжёлом весе Салливан Баррера рассказал, что заставило его отказаться от встречи с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым.

«Мне предложили поединок с Ковалёвым, но он не титульный. За это мне было предложено $ 300 тыс. Я ответил согласием, при условии что в случае победы они мне обеспечат ещё один бой, более денежный. Они отказались. Тогда я им ответил: „Ни денег, ни титула, лучше я подожду чемпионского боя, потому что я следующий претендент“.

Я боксировал с Шабранским за малые деньги, делал то же самое со Смитом. Думаю, это показало, что я хороший боксёр. Просто хочу, чтобы мне платили по-честному, потому что это моя работа", — цитирует Барреру BoxingScene.