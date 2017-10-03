До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Баррера рассказал, почему отказался от боя с Ковалёвым

3 октября 2017, вторник. 21:19 Бокс/ММА

Обладатель пояса по версии WBC Silver в полутяжёлом весе Салливан Баррера рассказал, что заставило его отказаться от встречи с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым.

«Мне предложили поединок с Ковалёвым, но он не титульный. За это мне было предложено $ 300 тыс. Я ответил согласием, при условии что в случае победы они мне обеспечат ещё один бой, более денежный. Они отказались. Тогда я им ответил: „Ни денег, ни титула, лучше я подожду чемпионского боя, потому что я следующий претендент“.

Я боксировал с Шабранским за малые деньги, делал то же самое со Смитом. Думаю, это показало, что я хороший боксёр. Просто хочу, чтобы мне платили по-честному, потому что это моя работа", — цитирует Барреру BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
3 октября 2017, вторник
21:19 Баррера рассказал, почему отказался от боя с Ковалёвым
20:22 Дигейл проведёт бой в декабре
20:00 Павлик: нынешние средневесы не такие большие, как в моё время
19:14 Уайлдер: Х. Фьюри победил в бою с Паркером
18:22 Рунгвисаи: Гонсалесу не следует завершать карьеру
17:23 Деревянченко: Головкин победил Альвареса, но был однообразен
17:01 Поединок Усик — Бриедис может состояться 20 января
16:35 Головкин сделает пожертвование в пользу пострадавших от землетрясения в Мексике
15:30 Следующим соперником Джозефа Паркера может стать Лукас Браун
14:32 Алекс Леапаи вернётся на ринг 14 октября в Брисбене
14:10 Дисквалификация в бою с Мейвезером обошлась бы Макгрегору в $ 10 млн
12:51 Лёффлер: в реванше с Альваресом Головкин будет ещё более настойчив
11:53 Кортес: бой Макгрегор — Малиньяджи интересен болельщикам, это будет битва
10:40 Компания M-1 Global представила ролик о Романове перед боем с Кунченко
09:56 Холифилд: Джошуа более совершенный боксёр, у него преимущество над Уайлдером
09:17 Джордж Форман вызвал на бой Стивена Сигала
06:28 Макгрегор: молюсь о жертвах, их семьях и всех пострадавших в Лас-Вегасе
02:05 UFC пожертвует $ 1 млн семьям жертв массовой стрельбы в Лас-Вегасе
00:49 Кевин Ли: надеюсь, Фергюсон не сдастся и бой продлится пять раундов
2 октября 2017, понедельник
23:41 Рио Фердинанд: не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала
22:42 WBC санкционировал реванш Головкина и Альвареса
21:30 Вердум: уверен, что остановлю Деррика Льюиса
19:55 Бой Суонсон — Ортега пройдёт 9 декабря в Кресно
18:15 Фергюсон: Ли психологически слаб
17:15 Промоутер Головкина не исключает реванша с Альваресом за пределами Невады
16:01 Сборная России примет участие в чемпионате мира по ММА—2017
15:53 M-1: Кухалашвили заменит Зайца в поединке со Штефаном Пютцем
15:09 Беллью считает, что побил бы Джозефа Паркера
14:05 Гловацкий назвал Усика фаворитом в бою с Бриедисом
13:05 Холифилд: укусив меня, Тайсон показал свой страх, он хотел выйти из боя
11:46 Маркес и Арсе считают, что Головкин победил Альвареса
10:55 Антон Вязигин сразится с Филипом Де Фрисом на турнире M-1 Challenge 84
10:23 Чавес-старший: в бою с Альваресом Головкин не был самим собой
09:59 Один из волонтёров боксёрского зала Мейвезера подозревается в убийстве коллеги
00:54 Макгрегор: рефери рано остановил мой бой с Мейвезером
1 октября 2017, воскресенье
23:56 Кормье: мне сложно ответить на вопрос о правомочности моего титула
22:57 Дэнни Гарсия: Альварес легко победит Головкина в реванше
22:07 Кенни Портер: Головкин выиграл бой с Альваресом
20:44 Беллью: я был близок к бою с Уордом, но он требовал слишком многого
19:52 Бой Альвареса и Стивенсона может пройти в январе 2018 года
19:00 Макдональд: Лоулер был на стероидах во время нашего поединка
17:54 Хэй: отдаю Беллью должное, что он хочет вновь ступить в клетку ко льву
17:30 Вердум проведёт встречу с представителями ЛГБТ-сообщества
16:45 Макгрегор: такое чувство, что Фергюсон и Нурмагомедов играют в трусливых цыплят
15:58 Коркоран может стать соперником Хорна в ноябре вместо Пакьяо
Все новости RSS
Партнерский контент