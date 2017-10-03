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В IBF не против второго поединка Головкина с Альваресом

3 октября 2017, вторник. 22:46 Бокс/ММА

Международная федерация бокса (IBF) не намерена препятствовать организации повторного поединка между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и претендентом Саулем Альваресом.

Что касается официального претендента на титул, Сергея Деревянченко, в IBF решили, что украинец вынужден будет подождать победителя этого боя и только после этого получит возможность сразиться за титул, сообщает Ring Polska.

Деревянченко получил статус официального претендента на пояс по версии IBF, одержав победу над Туреано Джонсоном. Добавим, что вторая встреча Головкина и Альвареса может пройти в мае 2018 года.

Источник: ringpolska.pl Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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