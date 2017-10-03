Ариас: для Джейкобса бой со мной будет очень тяжёлым

11 ноября в Бруклине состоится вечер бокса, в котором примет участие и бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс. Для него это будет первое выступление с момента поражения от Геннадия Головкина. В качестве оппонента американца выступит небитый Луис Ариас.

Чуть более чем за месяц до поединка последний выражает уверенность в своих силах и обещает дать сопернику очень тяжёлый бой.

«Очевидно, что в этом бою я выступаю как сторона „Б“. Но если я сделаю домашнюю работу, вы поймёте, что у Джейкобса серьёзные проблемы. Он не раз падал и даже проигрывал нокаутом, его били. Это будет очень сложный бой для него. Я был топ-боксёром в аматорах, я голоден до побед, и я не знаю вкуса поражений.

Они уже думают, что будет после меня. Обсуждают поединки с Лемье или Головкиным. Но перед ними всё ещё стою я. Этот бой не будет простым для него. Как бы то ни было, всё хорошо, когда я выиграю у него, победа будет ещё слаще", — цитирует Ариаса BoxingScene.