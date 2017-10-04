Ломаченко: попробую снести Ригондо за канаты

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко поделился мыслями относительно предстоящего ему боя с Гильермо Ригондо. По словам украинца, эта встреча не принесёт ему никакой пользы с точки зрения престижа, но вместе с тем он постарается сделать всё возможное, чтобы одержать яркую победу.

«Бой с Ригондо не принесёт мне пользы. Человек поднимается на две категории выше, он меньше меня. Как бы я не провёл поединок, я ничего не выиграю. Не выиграю в глазах критиков и хэйтеров. Если я выиграю, они скажут, что я побил того, кто меньше меня. Если бой пройдёт ровно, мне скажут, что мелкий боксёр дал мне хороший бой. Так что для меня такой бой интереса не несёт. Мне интересен бой, который закроет всем рот и докажет, что я не зря нахожусь в списке P4P.



Что касается манеры Ригондо, то в ринге два боксёра, и для интересного боя нужны двое. Он может делать все, что хочет, но я постараюсь делать своё дело и победить красочно. Попробую работать в привычном стиле, задавить его и просто снести за канаты», — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на YouTube-канале Boxing.ua.