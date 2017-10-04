Сайборг не хочет драться с Холм менее, чем за $ 200 тыс., переговоры остановлены

Бой между чемпионкой UFC в полулёгком весе Крис Сайборг и экс-чемпионкой организации в лёгком весе Холли Холм может не состояться по причине того, что бразильянке предлагают меньшую зарплату за защиту титула, чем за её предыдущий бой против Тони Эвинджер.

«Моя встреча с UFC на следующей неделе отменена. За бой с Холли Холм они хотят заплатить мне меньше, чем я получила за бой с Тоней Эвинджер», — написала Сайборг на своей странице в «Твиттере».

На вопрос, отменён ли поединок с Холм, Сайборг ответила уклончиво: «Я буду тренироваться усерднее, чем когда-либо прежде, а всё остальное — в руках Господа».

За бой против Эвинджер Сайборг получила $ 200 тыс.