Сайборг не хочет драться с Холм менее, чем за $ 200 тыс., переговоры остановлены

Бой между чемпионкой UFC в полулёгком весе Крис Сайборг и экс-чемпионкой организации в лёгком весе Холли Холм может не состояться по причине того, что бразильянке предлагают меньшую зарплату за защиту титула, чем за её предыдущий бой против Тони Эвинджер.
«Моя встреча с UFC на следующей неделе отменена. За бой с Холли Холм они хотят заплатить мне меньше, чем я получила за бой с Тоней Эвинджер», — написала Сайборг на своей странице в «Твиттере».
На вопрос, отменён ли поединок с Холм, Сайборг ответила уклончиво: «Я буду тренироваться усерднее, чем когда-либо прежде, а всё остальное — в руках Господа».
За бой против Эвинджер Сайборг получила $ 200 тыс.
Уайт: думаю, бой между Сайборг и Холм был бы хорошим