Дэнни Гарсия и Брендон Риос близки к соглашению о проведении боя в декабре

Бывшие чемпионы мира Дэнни Гарсия (33-1, 19 КО) и Брэндон Риос (34-3-1, 25 KO) близки к договорённости о проведении боя в декабре текущего года в Нью-Йорке, сообщает BoxingScene. Гарсия на данный момент занимает вторую строчку рейтинга WBC во втором полусреднем весе, а Риос располагается на 15-й.



Свой последний бой Гарсия провёл в марте против Кита Турмана, от которого потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Риос провёл последний поединок в июне текущего года против Аарона Эрреры, которого победил нокаутом.